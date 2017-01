Honderden katten in NY in quarantaine wegens uitbraak vogelgriep

Door: redactie

In New York City zijn honderden huiskatten in quarantaine geplaatst nadat ze een uiterst besmettelijke variant van vogelgriep opliepen in asielen die beheerd worden door een grote dierenbeschermingsorganisatie. Het virus heeft ook minstens één dierenarts getroffen.

Volgens de lokale autoriteiten is het de eerste keer dat een variant van het H7N2-virus, ook bekend als de vogelgriep, opduikt bij huiskatten. De symptomen zijn algemeen genomen vrij mild: de meeste slachtoffers hebben last van een hoest, moeten niezen en hebben waterige ogen en een loopneus.



Het virus werd vorige maand voor het eerst vastgesteld bij 45 katten in een asiel in Manhattan dat wordt uitgebaat door Animal Care Center of NYC (ACC). Later bleken ook katten in vestigingen in Brooklyn en Queens besmet te zijn.



Hoe de katten het virus opliepen en hoe het virus zich zo snel kon verspreiden, was niet meteen duidelijk, lieten de gezondheidsinstanties van New York gisteren in een verklaring weten. "We blijven er bij New Yorkers die katten uit ACC-asielen hebben geadopteerd, op aandringen om alert te zijn voor symptomen bij hun huisdieren en gepaste voorzorgsmaatregelen te treffen," zegt gezondheidscommissaris Mary Bassett. Het risico voor mensen blijft volgens haar wel beperkt.



H7N2 is een griepvirus dat ook gekend is als de vogelgriep. Het virus kan ook andere zoogdieren zoals katten en mensen besmetten, aldus het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention.



Meer dan 450 katten zullen tot 90 dagen lang opgevangen worden in een tijdelijk opvangcentrum tot de universiteit van Wisconsin bevestigt dat ze niet langer besmettelijk zijn.



In december liep ook een dierenarts in een van de asielen het virus op, maar de symptomen waren mild en van korte duur. Het ministerie van Gezondheid in New York onderzocht daarom nog 160 andere personeelsleden van ACC en meer dan 80 procent van de baasjes die een kat uit een van de centra adopteerden, maar er werden geen nieuwe besmettingen gevonden.