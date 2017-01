Vliegtuigcrash EgyptAir met 66 doden: was smartphone van piloot de oorzaak?

Een toestel als dit, een Airbus A320 crashte vorig jaar in mei, alle 66 passagiers kwamen om. © epa.

Crashte het vliegtuig van Egyptair afgelopen mei in de Middellandse Zee omdat de batterijen van de piloots telefoon en tablet oververhit raakten en een brand veroorzaakten? Dat zijn Franse onderzoekers nu volop aan het onderzoeken. Experts vinden de plek waar de brand in de cockpitzone van vlucht MS804 begon namelijk onrustwekkend. Dat schrijft de krant Le Parisien op basis van het onderzoek van de luchtvaartgendarmerie.

Frankrijk is nog bezig met het onderzoek naar de vliegramp. Bij de crash in mei kwamen alle 66 inzittenden om tijdens de vlucht vanuit Parijs naar Cairo. De zwarte dozen suggereren dat het vliegtuig in de lucht in twee is gebroken door een brand in de cockpit, of in de buurt daarvan. Camerabeelden De Egyptische onderzoekers zijn er echter van overtuigd dat het om een terroristische daad zou gaan. Vorige maand maakte de politie bekend dat er zouden explosieven gevonden zijn op de overblijfselen van de passagiers. De Franse onderzoekers houden zich vast aan de piste van een brand. De eerste alarmsignalen wijzen op problemen met de ramen aan de rechterkant, vlak naast de copiloot. Dan ging het rookalarm af in de toiletten er vlak naast, gevolgd door een bevel van de kapitein aan de copiloot om het vuur te doven. Uit beelden van bewakingscamera's in de luchthaven Charles de Gaule blijkt dat er persoonlijke voorwerpen op het dashboard van de piloot lagen, dat schrijft Le Parisien. "We zagen er een smartphone, een tablet en parfumflesjes vlak voor het opstijgen liggen. Het feit dat deze toestellen lithiumbatterij hebben vinden de onderzoekers verdacht, ze linken dit aan de alarmsignalen tijdens de vlucht."

De persoonlijke spullen van de overleden slachtoffers van MS804. © ap.

Verschillende incidenten

Het is niet de eerste keer dat de stabiliteit van lithiumbatterijen ter sprake komen. Sommige types zijn verboden op vliegtuigen en bepaalde modellen in smartphones veroorzaakten in het verleden al brand. Dat was in december 2010 het geval op een vlucht van Air France. Op een andere vlucht van dezelfde luchtvaartmaatschappij brak in mei 2013 een brand uit toen een passagier een toestel wilde opladen.



Kritiek op de denkwijze van de onderzoekers

Toch is niet iedereen overtuigd van de smartphonepiste. Voormalig piloot en redacteur bij Flight International David Learmount zegt dat piloten nooit iets op het dashboard laten liggen. "Bij het opstijgen vallen ze er sowieso af en die voorwerpen storen ook bij turbulentie." Ten tweede is een smartphone die in brand schiet vlak onder een raam een spectaculaire gebeurtenis. "De piloot zou dit vast en zeker gemeld hebben aan iemand in de controletoren. Niemand heeft hier melding van gemaakt. Ook dat het brandalarm in het toilet afging, klopt niet in het verhaal van deze piste."



Apple, de fabrikant van de toestellen van de piloot, zei vrijdag dat het bedrijf niet gecontacteerd werd door de Franse onderzoekers. Daarom meent het bedrijf dat hun producten niet de oorzaak waren van de crash.