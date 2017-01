18 jaar geleden werd ze als baby ontvoerd. En nu is ze eindelijk teruggevonden

Koen Van De Sype

13/01/17 - 21u14 Bron: kare11.com, Daily Mail

Een simulatie van Kamiyah bij de geboorte en de robotfoto van haar kidnapster. © Jacksonville Sheriff's Office.

2.500 tips liepen er binnen nadat de kleine Kamiyah Mobley in 1998 uit haar babybedje verdween in een ziekenhuis in Jacksonville, Florida. Maar het was pas vorig jaar dat er een aanwijzing kwam die tot een doorbraak zou leiden in de zaak. Het meisje bleek gezond en wel en woonde al die tijd zonder het te weten bij haar ontvoerster. Vandaag werd de vrouw ingerekend.

Mama Shanara in 1998. © rv. Kamiyah was pas acht uur oud toen er op 10 juli 1998 een verpleegster de kamer van haar moeder Shanara in het University Medical Center binnenstapte. Ze zei dat de baby koorts had en dat ze gecheckt moest worden. De vrouw verliet de kamer en verdween uit het ziekenhuis. Met Kamiyah.



Toen de baby weg bleek te zijn, vertelden de verpleegsters dat de vrouw helemaal geen collega was. Zij hadden haar op hun beurt niet tegengehouden omdat ze dachten dat de onbekende vrouw familie was van Shanara. De politie doorzocht het hele gebouw, maar vond nergens een spoor.



Beveiligingscamera

De kidnapster was wel te zien op een beveiligingscamera, maar die was te onscherp om haar te kunnen identificeren. Daarop werd een robottekening van haar gemaakt op basis van getuigenverslagen. Foto's van de baby waren nog niet genomen en daarom werd aan de bevolking gevraagd om uit te kijken naar een meisje met een uitgestoken navel en vlekken op haar billetjes. Lees ook "Het was alsof hij bezeten was": man die als kind Damien speelde in The Omen krijgt celstraf na zwaar geval van verkeersagressie

"Mijn kind werd geboren zonder hartslag": het verhaal van deze mama beroert iedereen

Waarom kersverse mama's zich niet moeten vergelijken met strakke celebs Het oorspronkelijke opsporingsbericht. © rv.

Er werd een beloning van een kwart miljoen dollar uitgereikt aan wie de zaak kon helpen op te lossen. Ze kwam zelfs op 'America's Most Wanted', maar alle sporen liepen dood.



Tot vorig jaar. Toen kreeg de politie van Jacksonville plots een tip die hen naar Walterboro leidde in South Carolina. En daar werd een meisje (18) geïdentificeerd die dezelfde geboortedatum had als het vermiste kind, maar een andere naam droeg. Al snel kwam aan het licht dat er geknoeid was met haar papieren en een DNA-test bracht definitief uitsluitsel. Het ging wel degelijk om Kamiyah.



Gezond

De politie pakte de vrouw bij wie ze woonde - Gloria Williams (51) - vandaag op. Ze wordt beschuldigd van kidnapping en zal in Jacksonville terecht staan. Kamiyah zelf zou in goede gezondheid zijn, maar volgens de sheriff krijgt ze zelf de keuze of en wanneer ze met haar - overgelukkige - biologische familie herenigd wil worden. De autoriteiten hebben in elk geval al contact gelegd met hen. Kidnapster Gloria Williams. © Jacksonville Sheriff's Office.