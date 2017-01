Progeriapatiëntje wil maar 1 ding: knap zijn zodat hij naar school kan gaan

Door: redactie

Mohammed Abdelmajeed is zeven jaar en lijdt aan progeria. De uiterst zeldzame ziekte waarbij kinderen versneld verouderen. In een interview met AJ+ vertelt het Syrische jongetje dat hij ervan droomt om naar school te kunnen gaan zonder gepest te worden, zodat hij op een dag dokter kan worden.

Toen het jongetje amper zeven maanden oud was, vertoonde hij de eerste symptomen. Zijn moeder kreeg van de dokter te horen dat hij aan progeria leed en dat de symptomen de komende jaren alleen maar zouden verergeren.



Progeriapatiëntjes worden gemiddeld slechts veertien jaar oud. Maar toch heeft Mohammed, net als alle kinderen, toekomstdromen. "Ik wil knap zijn zoals andere kinderen en naar school kunnen gaan," vertelt hij.



Het jongetje wordt gepest omwille van zijn aandoening. Zijn ouders hebben alle spiegels in hun woning verwijderd omdat Mohammed woedeaanvallen krijgt wanneer hij zijn spiegelbeeld ziet. "Als ik buiten ben en mensen kijken naar me, dan lachen ze om hoe ik eruit zie en dan ga ik naar huis en huil ik," vertelt hij. "Ik wil naar school gaan, maar de kinderen willen me niet gerust laten."



In mei 2016 vluchtte hij omwille van de oorlog met zijn gezin van Syrië naar Turkije. De familie hoopt nu naar Duitsland te kunnen gaan. "Ik wil dat de dokters me helpen. Ik wil naar het ziekenhuis zodat ze mijn gezicht kunnen behandelen, zodat ik naar school kan gaan en studeren. Ik wil naar Duitsland gaan om een behandeling te krijgen. Ik wil graag dokter worden," vertelt Mohammed.



Op Facebook hebben sympathisanten een pagina opgezet om Mohammed te steunen en geld in te zamelen voor het gezin.