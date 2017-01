"Mijn kind werd geboren zonder hartslag": het verhaal van deze mama beroert iedereen

Koen Van De Sype

Toen het zoontje van de Amerikaanse Trisha Bell een jaar geleden werd geboren, merkten de dokters al snel dat zijn hartje niet klopte. Elf eindeloze minuten reanimeerden ze hem. En als bij wonder kwam Ezrah er toch door. Maar al snel werd duidelijk dat het trauma zijn hersenen ernstig had beschadigd. En dat hij een vreselijk leven tegemoet zou gaan. Maar zijn mama liet zich niet ontmoedigen.

"De dokters zeiden me na de geboorte eigenlijk in bedekte termen dat we er beter de stekker zouden uittrekken", vertelt de jonge mama uit de Amerikaanse staat Connecticut nog altijd aangeslagen. "Ik herinner het me alsof het de dag van gisteren was. Ezrah bleek geboren met maar 20 procent van het bloed dat hij eigenlijk nodig had. De rest was door een 'foetomaternale bloeding' via de navelstreng teruggevloeid naar mij. Dat is iets wat maar heel zelden voorkomt, bij amper 1 op de 11.000 zwangerschappen."



Artsen

Niemand van de aanwezige artsen en verplegers dacht dat de jongen het zou halen. "Ik herinner me dat ik aan zijn bedje zat en me afvroeg wat ik kon doen om hem te helpen. Ik voelde me gebroken en kon me niet van het idee ontdoen dat ik hem in de steek had gelaten. En dan bedacht ik dat er effectief iets was dat ik kon doen. Ik had iets dat niemand anders hem kon geven: moedermelk", vertelt ze. Lees ook Deze vrouw (53) voedt zes apen op alsof het haar kinderen zijn

© Instagram. Ze had haar oudste zoon Urijag (3) drie maanden de borst gegeven en besloot dat nu ook voor Ezrah te doen. "Ik had al veel gelezen over de weldadige werking van moedermelk", gaat ze verder. "Ik wist niet of het de hersenschade kon verbeteren, maar ik wilde het toch proberen. En het bleek pure magie. Want veertien maanden later is zijn toestand enorm vooruitgegaan. En ik weet zeker dat mijn melk daar een grote rol in heeft gespeeld."



Stapppen

Intussen kan de jongen zelfs stappen. "Het is nog een beetje wankel, maar hij doet het", aldus Trisha. "Hij kan tien tot vijftien stappen zetten, voor hij valt. Mentaal lijkt hij zich heel bewust te zijn van alles wat zich rondom hem afspeelt. Hij heeft wel een beetje achterstand in vergelijking met leeftijdsgenootjes, maar absoluut niet in die mate dat de dokters hadden gevreesd. Als ze zijn hersenscans vergelijken met die van een jaar terug, is het of het om een ander kindje gaat. We zijn zo blij en zelf lijkt hij de gelukkigste baby die er is. Mijn man Jason en ik zien ons wondertje zo graag."