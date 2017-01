Door: redactie

federaal raport De politie van Chicago "gebruikt steeds weer buitensporig geweld" in strijd met de grondwet, zo heeft de Amerikaanse minister van Justitie, Loretta Lynch, vandaag verklaard na een geruchtmakend federaal onderzoek dat meer dan een jaar duurde.

"Het ministerie van Justitie heeft geconcludeerd dat er goede redenen bestaan om te denken dat de politie van Chicago op terugkerende wijze tot het gebruik van buitensporig geweld overgaat, in strijd met het vierde amendement van de grondwet", verklaarde Lynch over de derde stad van de Verenigde Staten, die geteisterd wordt door gewapend geweld. "Ons onderzoek heeft aangetoond dat deze praktijken grotendeels te verklaren zijn door zware tekortkomingen inzake opleiding en verantwoordelijkheid", zei de minister enkele dagen nadat Chicago bekendmaakte dat de stad in 2016 ruim 760 moorden geregistreerd had.

Schokkende moord

Het federale onderzoek naar het Chicago Police Department (CPD) werd op 7 december 2015 geopend naar aanleiding van een schokkende moord op een zwarte adolescent door een blanke politieman in 2014. De autoriteiten van de stad hadden meer dan een jaar gewacht om de video openbaar te maken waarop de uitglijder van de politie te zien is. De beelden brachten een schokgolf teweeg en leidden tot het ontslag van de toenmalige politiechef.



Burgemeester Rahm Emanuel, die dicht bij president Barack Obama staat, kwam ook in moeilijkheden toen hij ervan beschuldigd werd dat hij het schandaal in de doofpot had proberen te stoppen.