Amerikaanse ministerie van Justitie stelt onderzoek in tegen FBI-directeur Comey

13/01/17

De inspecteur-generaal bij het Amerikaanse ministerie van Justitie, Michael Horowitz, wil laten onderzoeken of de FBI in de aanpak van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton volgens de regels heeft gehandeld. FBI-directeur James Comey had kort voor de verkiezingsperiode in een brief aan leden van de Senaat verrassend verklaard dat hij het onderzoek naar Clintons e-mail-affaire wilde hervatten. Dat heeft het potentieel van Clinton beschadigd in de verkiezingsstrijd tegen de latere winnaar Donald Trump, hoewel het onderzoek geen resultaat opleverde.

Michael Horowitz, inspecteur-generaal bij het Amerikaanse ministerie van Justitie. © ap. Het ministerie van Justitie heeft een groot aantal aanvragen uit het parlement, van publieke organisaties en van privépersonen gekregen met het verzoek de handelwijze van de FBI te onderzoeken, klinkt het gisteren in een mededeling. De scheidende minister van Justitie, Loretta Lynch had in de herfst al verklaard dat de aanpak van de Comey niet strookt met de regels van Justitie.



Het onderzoek zal zich niet buigen over de resultaten van het speurwerk tegen Clinton, klinkt het. Het zal enkel moeten uitwijzen of de gevolgde procedure voor de verklaring van Comey over het onderzoek naar Clinton overeenkomstig was met de aanwijzingen van het ministerie. De wethandhavingsinstanties, zoals de FBI, maken normaal gezien geen informatie openbaar over onderzoeken die niet eindigen met een strafrechtelijke vervolging.



Uittredend minister van Justitie Loretta Lynch had Comey daags voor hij de brief verstuurde al gezegd dat het bekendmaken van het onderzoek in strijd is met de richtlijnen van Justitie die bepaalt dat medewerkers "de timing van gerechtelijke stappen niet mogen afstemmen op de beïnvloeding van een verkiezing". Lees ook Inlichtingendiensten: "Russen beweren dat ze compromitterende info hebben over Trump"

"Dankbaar" In een verklaring liet FBI-directeur Comey al weten dat hij Horowitz dankt voor het onderzoek. "Hij is professioneel en onafhankelijk en... ik hoop heel erg dat hij in staat zal zijn om zijn conclusies en bevindingen te delen met het publiek, want iedereen zal gebaat zijn bij doordachte evaluatie en transparantie wat dit onderwerp betreft."