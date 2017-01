Bijna 4.000 kilo cocaïne uit Antwerpen in Nederlandse loods aangetroffen

Door: redactie

13/01/17 - 16u27 Bron: Nederlandse politie

De cocaïne zat verstopt in een lading bananen, afkomstig uit de haven van Antwerpen. © Nederlandse politie.

De Nederlandse douane en de politie hebben gisteren in een loods in Hazeldonk een partij van bijna 4.000 kilogram cocaïne aangetroffen. De cocaïne zat verstopt in een lading bananen. Drie mannen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel en -handel.