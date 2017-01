Multiresistente superbacterie wordt vrouw fataal

Yildiz Celie

13/01/17

Doktoren maken zich zorgen over de dood van een vrouw in de Amerikaanse staat Neveda. Ze stierf door een 'superbug': een bacterie die zo sterk is dat alle in Amerika aanwezige soorten antibiotica niet aansloegen.

Na onderzoek blijkt het om 'New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM)' te gaan. Een enzym die bacteriën resistent maakt tegen veel antibiotica.



Ook in Europa bestaat onrust over de toename van resistente bacteriën. Steeds meer ziekenhuizen hebben te kampen met infecties die tegen de zwaarste antibiotica kunnen. Als bacteriën resistent worden voor bepaalde antibiotica dan kunnen ziektes als longontsteking of blaasontsteking levensbedreigend zijn.



Minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VWS) heeft bij de WHO gepleit voor de wereldwijde aanpak. Sinds 1987 zijn er geen nieuwe antibiotica op de markt gekomen. Meer onderzoek naar nieuwe antibiotica of alternatieve behandelingen zijn volgens Schippers daarom hard nodig. Zij heeft in 2016 hiervoor 6 miljoen uitgetrokken.

De vrouw die ergens in de zeventig was, werd in de Verenigde Staten acuut opgenomen na een uitgebreide reis in India, waar zij ook al een aantal keer werd opgenomen.



Half augustus keerde ze terug naar Neveda, maar al na een week meldden de lokale zorginstellingen dat alle aanwezige medicatie was geprobeerd zonder succes, meldt The Telegraph.



Ook het nationale controle en preventiecentrum bij ziekte bevestigde dat er geen medicijn meer op de markt was om de multiresistente bacterie te stoppen. De artsen probeerden in totaal 26 soorten antibiotica.