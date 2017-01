Deze pedofiel dacht dat hij een seksafspraakje had met een jongen van 14. Het draaide anders uit

Koen Van De Sype

13/01/17 - 14u45 Bron: The Hunted One, The Sun

video "Ik zal je dingen laten zien waar je tot nu toe alleen van kon dromen." Met die niet mis te verstane bewoording lokte een man uit het Britse Maidstone - ten zuidoosten van Londen - een 14-jarige jongen naar een filiaal van McDonald's voor een seksafspraakje. Of dat dacht hij toch, want ter plaatse bleek hij opgewacht te worden door een burgerwacht. En de politie.

Leden van 'The Hunted One' postten beelden van de pijnlijke ontmoeting op hun website. En daarop is duidelijk te zien hoe de betrapte pedofiel zich er nog probeert uit te praten. Tevergeefs.



Overweldigend

Het bewijsmateriaal dat de burgerwacht verzamelde tegen Neil Prior (35) was dan ook overweldigend. Hij had eind vorig jaar een datingapp gebruikt om met 'de jongen' in contact te komen. En de leden van 'The Hunted One' hielden alle gesprekken bij als bewijsmateriaal. En daaruit bleek dat hij zich ten volle bewust was van wat hij aan het doen was, hoewel hij dat bij zijn betrapping eerst ontkende. Lees ook Veroordeelde pedofiel Pieter Ceulen naar Hof van Cassatie

