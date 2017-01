Vrouw slaat medewerkster vol in gezicht als ze vlucht niet haalt

Door:

13/01/17 - 14u33 Bron: Daily Mirror Door: Tine Kintaert 13/01/17 - 14u33 Bron: Daily Mirror

Een vlucht nemen is altijd een beetje stressvol, zeker als er vertragingen of problemen in het spel zijn. Maar dat is nog altijd geen reden om iemand van het personeel te slaan, zoals deze dame deed.