Erdogan wil niet weten van totale terugtrekking Turks leger uit Cyprus

Door: redactie

13/01/17 - 14u07 Bron: AFP

De Turkse president Erdogan. © reuters.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft verklaard dat een totale terugtrekking van het Turkse leger uit Cyprus uitgesloten is. Daarmee lijkt een akkoord over de hereniging van het eiland weer wat verder weg. De Grieks-Cypriotische president Nicos Anastasiades herhaalde vandaag immers nogmaals dat de Turkse soldaten Cyprus moeten verlaten.

"Er kan geen sprake zijn van een totale terugtrekking van de Turkse soldaten", zo verklaarde Erdogan in Ankara. De president voegde toe dat de Turkse Cyprioten "intens en oprecht" onderhandelen over een oplossing voor de hereniging van het eiland, maar dat Griekenland en de Griekse Cyprioten "nog steeds uiteenlopende verwachtingen" hebben.



In Genève hebben de Grieks-Cypriotische president Anastasiades en zijn Turks-Cypriotische tegenhanger Mustafa Akanci een hele week onderhandeld over een oplossing die een hereniging mogelijk maakt. Een doorbraak is er nog niet, maar Anastasiades zei vandaag na afloop dat de twee gemeenschappen "een weg hebben gevonden die hoop wekt". "Maar ons standpunt blijft (...) een terugtrekking van het Turkse leger", beklemtoonde hij.



Cyprus is opgedeeld in een Turks en een Grieks deel sinds het Turkse leger in 1974 voet aan wal zette op de noordelijke kusten van het eiland. Turkije wou zo de Turkse minderheid op Cyprus beschermen en vermijden dat de Griekse Cyprioten aansluiting zouden zoeken bij het kolonelsregime in Griekenland. Nog steeds beschermen ongeveer 30.000 Turkse soldaten de Turkse Republiek Noord-Cyprus, een staat die enkel door Ankara wordt erkend. De (Griekse) Republiek Cyprus wordt internationaal erkend en is sinds 2004 lidstaat van de Europese Unie, maar oefent enkel gezag uit in het zuidelijke deel van het eiland.