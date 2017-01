Zuid-Afrikaanse politie zoekt onbekenden die drie leeuwen hebben onthoofd

Door: redactie

De Zuid-Afrikaanse politie maakt jacht op onbekenden die drie leeuwen hebben onthoofd en hun poten hebben afgesneden, mogelijk bedoeld voor rituelen van traditionele medicijnmannen.

De mannelijke dieren werden afgeslacht in het Tzaneen Lion and Predator Park in het noordoosten van de provincie Limpopo. Politiewoordvoerder Moatshe Ngoepe verklaarde dat het motief nog niet duidelijk is, ook niet hoe de daders het veiligheidssysteem rond het privépark hebben kunnen omzeilen. Volgens eigenaar Andre de Lange gaat het mogelijk om een inside-job.



Nadat ze het park waren binnengekomen, forceerden ze het hek van het leeuwenverblijf. Ngoepe kon niet bevestigen of de leeuwen vergiftigd werden omdat het onderzoek nog loopt. De leeuwen hebben een materiële waarde van rond de 900.000 rand (62.000 euro), schreef de Zuid-Afrikaanse krant Business Day. In de private zoo zitten volgens haar website ook tijgers, caracals, servals, zebra's, giraffen, impala's en andere dieren.