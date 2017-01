Door: redactie

In heel Europa zijn al meer dan zestig doden gevallen door de vrieskou. Vooral in de Balkan zijn er extreme temperaturen. In de Servische hoofdstad Belgrado is het -20°C. 1.500 vluchtelingen die daar gestrand zijn, proberen zich in leven te houden in een verlaten spoorloods in het centrum van de stad.