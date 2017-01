Brussels Airlines zet toestellen in die Rusland wegens metaalmoeheid aan de grond houdt

Door: redactie

13/01/17

De Russische luchtvaartdienst adviseerde vorige maand luchtvaartmaatschappijen om hun Sukhoi SSJ-100 Superjets voorlopig aan de grond te houden. © Wikimedia.

Vanaf april worden drie Sukhoi Superjet 100-vliegtuigen, toestellen van Russische makelij, gestationeerd op de luchthaven van Zaventem. Brussels Airlines leaset ze van het Ierse CityJet om op haar regionale netwerk in te zetten. Dat bevestigt Geert Sciot, de woordvoerder van Brussels Airlines, na berichtgeving op enkele luchtvaartwebsites. Opmerkelijk: Rusland adviseert de toestellen aan de grond te houden nadat metaalmoeheid werd vastgesteld bij een toestel van Aeroflot.

Brussels Airlines is volop bezig met de afbouw van zijn vloot Avro-vliegtuigen. "We hebben twee jaar geleden beslist dat we niet langer zelf regionale toestellen zouden hebben in onze vloot. We beperken ons tot middellange- en langeafstandsvliegtuigen, meer bepaald Airbus A319/A320 en A330", legt Sciot uit.



De viermotorige Avro's worden vervangen door ofwel grotere en eigen Airbussen, ofwel geleasede toestellen. Zo voeren bmi regional (naar bijvoorbeeld Nantes en Bremen) en flybe (onder andere naar Bristol) al regionale vluchten uit voor Brussels Airlines.



Vanaf april komt daar een derde operator bij: CityJet. De maatschappij zal drie van haar Sukhoi Superjets stationeren op Brussels Airport om minstens de komende twee jaar vluchten te verzorgen voor Brussels Airlines. De toestellen zullen dus in de kleuren van CityJet vliegen.



Het is nog niet duidelijk welke bestemmingen de Russische vliegtuigen zullen bedienen. Ze bieden plaats aan bijna honderd passagiers.



Brussels Airlines verwacht rond november het laatste Avro-vliegtuig uit de vloot te halen. "Dat wordt een historisch moment", aldus Sciot. Met die toestellen begon in 2001 immers het verhaal van Brussels Airlines als opvolger van het failliete Sabena.



De Russische luchtvaartautoriteit adviseerde vorige maand luchtvaartmaatschappijen om hun Sukhoi SSJ-100 Superjets voorlopig aan de grond te houden. De maatregel kwam er nadat metaalmoeheid werd vastgesteld bij een vliegtuig van Aeroflot.



Wereldwijd zijn Aeroflot, het Mexicaanse Interjet en het Britse CityJet de grootste gebruikers van dit type vliegtuig.



Fabrikant Sukhoi stelt dat het aangetroffen probleem niet direct de vliegveiligheid in gevaar brengt, maar drukt gebruikers van het type toch op het hart om elk toestel aan een inspectie te onderwerpen.



Door de problemen met de Superjet werden talloze vluchten van Aerflot en Interjet geannuleerd.