Republikeinse kankerpatiënt tegen Paul Ryan: "Zonder Obamacare was ik nu dood"

#RyanTownHall attendee: "I want to thank Pres. Obama from the bottom of my heart" because Obamacare saved my life https://t.co/kp78FrxOPG pic.twitter.com/4p2ZZAf6yH — CNN (@CNN) January 13, 2017

video Een man uit het publiek legde tijdens het politieke programma Town Hall op CNN House Speaker Paul Ryan het vuur aan de schenen over Obamacare. De Republikein is voorloper in het zo snel mogelijk naar de prullenmand verwijzen van de betaalbare zorgverzekering. Jeff Jeans uit Arizona vroeg hem echter waarom hij het systeem toch zo graag wil afschaffen: "Ik heb er mijn leven aan te danken".