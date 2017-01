El Salvador viert feest: "Een dag zonder moord"

Door: redactie

El Salvador heeft een van de hoogste moordpercentages ter wereld, een dag zonder een gewelddadige dood is dan ook een uitzonderlijke gebeurtenis. De federale politie van het Midden-Amerikaanse land tweette donderdag dat de dag voordien "met nul moorden" werd afgesloten. Meer bijzonderheden werden niet gegeven.

In 2015 was El Salvador met 104 moorden per 100.000 inwoners het gevaarlijkste land van de wereld buiten de oorlogsgebieden. De regering startte vorige lente een grote veiligheidscampagne. Er werd een speciale eenheid opgericht, die de machtige jeugdbendes in het land moest aanpakken. Het aantal moorden daalde daarop drastisch. Van de dagelijks 20 begin vorig jaar naar nog gemiddeld 10 per dag, werd in augustus uit regeringskringen vernomen.