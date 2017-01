Trein met 180 passagiers nacht lang geblokkeerd in noorden van Frankrijk

Door: redactie

Circa 180 mensen hebben de nacht van donderdag op vrijdag noodgedwongen doorgebracht op een Izy-trein (de lowcosttrein van Thalys) in het noorden van Frankrijk. De trein werd tot twee keer toe door het stormweer geïmmobiliseerd, zegt Thalys-directeur Bertrand Camus. De reizigers zijn ondertussen onderweg naar hun eindbestemming Parijs, waar ze vrijdagvoormiddag met meer dan 12 uur vertraging zullen aankomen.

De Izy-trein was donderdag rond 19.00 uur vanuit Brussel vertrokken naar de Franse hoofdstad, waar hij rond 21.30 uur had moeten aankomen. Twee uur later werd ten gevolge van het stormweer de elektrische voeding onderbroken ter hoogte van Longueau. Er werd beslist terug te keren naar Arras, van waaruit de trein via het hogesnelheidsspoor naar Parijs zou kunnen gaan. De Izy-treinen rijden op Frans grondgebied immers op het conventionele spoor, in tegenstelling tot de Thalys-treinen zelf.



Omgewaaide boom

Tijdens die terugkeer naar Arras raakte de trein echter kort na middernacht een omgewaaide boom. De trein kon niet meer verder. Er moest een diesellocomotief ter plaatse komen, maar dat duurde een hele tijd. Pas rond 08.00 uur kon de Izy-trein op sleeptouw worden genomen naar Arras, waar de reizigers konden overstappen om Parijs normaal tegen 10.30 uur te bereiken.



Camus erkent dat door het stormweer de omstandigheden moeilijk waren. Er was bijvoorbeeld geen verwarming in de trein, omdat er geen elektriciteit was, maar de directeur benadrukt dat de reizigers eten, drinken en dekens hebben gekregen van de brandweer en civiele bescherming. Hij verontschuldigt zich bij hen voor de problemen en belooft een terugbetaling en een extra gratis ticket.



Het Thalys- en Izy-verkeer verloopt vrijdag normaal, aldus nog Camus.



