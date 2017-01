Australiërs de cel in na gruweldood baby

Door: redactie

13/01/17 - 10u12 Bron: ANP

Foto ter illustratie © Thinkstock.

Een Australisch stel gaat jaren de cel in omdat ze hun twee maanden oude baby lieten sterven. Hoewel het meisje meerdere toevallen had gekregen, werd ze niet naar het ziekenhuis gebracht. Haar vader verklaarde volgens Australische media onder invloed van drugs te zijn geweest, waardoor hij zijn autosleutels niet kon vinden.

Baby Narelle was op het moment van overlijden ernstig ondervoed en had meerdere verwondingen, waaronder gebroken ribben en een schedelbreuk. Volgens de rechter moet het meisje wekenlang in ,,kwellende pijn'' hebben geleefd. Het is nog onduidelijk wat precies is gebeurd met de zuigeling.



De rechtbank oordeelde streng over de omstandigheden waaronder het gezin leefde. "Er waren nauwelijks plekken op de vloer waar geen afval, vieze luiers of etensresten lagen", zei de rechter. "Kakkerlakken zaten overal, zelfs op de wieg en de tafel waarop de baby werd verschoond."



De ouders van het kind bekenden schuld aan doodslag. De vader werd veroordeeld tot negen jaar cel; de moeder verdwijnt meer dan zes jaar achter de tralies.