VS, Rusland, Iran en Turkije organiseren vredesonderhandelingen voor Syrië

Rusland gaat ermee akkoord dat de Verenigde Staten op 23 januari deelnemen aan de vredesgesprekken rond het conflict in Syrië in de Kazachse hoofdstad Astana. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu gisteravond meegedeeld.

"De VS moeten zeken uitgenodigd worden, en we zijn daarover tot een akkoord gekomen met Rusland", aldus Cavusoglu aan de pers in het Zwitserse Genève. De gesprekken in Astana over de toekomst van Syrië, die worden gevoerd onder leiding van Rusland, Iran en Turkije, zijn gepland voor 23 januari. Ze werden aangekondigd door Moskou en Ankara nadat ze, zonder de hulp van de VS, een staakt-het-vuren op poten konden zetten. Dat ging in op 30 december en is officieel nog steeds van kracht, zelfs al gaan de gevechten in bepaalde delen van het land voort.



"We moeten het staakt-het-vuren bewaren, dat is essentieel voor de onderhandelingen van Astana", aldus Cavusoglu, die toevoegt dat de uitnodigingen voor de gesprekken waarschijnlijk volgende week zullen worden verstuurd, en dat Washington aanwezig zou moeten zijn. "Niemand mag de rol van de VS negeren. En dat is een principe van Turkije", zei hij. "Zijn die hebben geholpen of die zouden geholpen moeten hebben, moeten aanwezig zijn. En niet alleen om op de familiefoto te staan, als jullie snappen wat ik bedoel." Het belangrijkste doel van de onderhandelingen "is om tot een politieke oplossing te komen, de beste oplossing", aldus de minister nog.



De gesprekken moeten een voorbereiding zijn voor vredesonderhandelingen in Genève, onder auspiciën van de Verenigde Naties, die op 8 februari van start zouden moeten gaan.