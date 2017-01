"Israëlische luchtaanvallen op vliegveld Damascus"

Door: Redactie

Wegwijzers op de Golanhoogte. © afp.

Een militaire luchthaven bij de Syrische hoofdstad Damascus is vannacht het doelwit geweest van Israëlische raketten, zo meldt het Syrische leger. Op de staatstelevisie waarschuwt het leger voor wraak na de aanvallen.

Volgens de zender hebben er verschillende grote explosies plaatsgevonden bij de luchthaven Mezzeh en rijden ambulances af en aan. Het vliegveld wordt gebruikt door de Republikeinse Garde van het Syrische leger. Israël heeft in het verleden vermoedelijk doelwitten binnen Syrië aangevallen waar Hezbollah actief is, de Libanese groepering die zij aan zij met het Syrische leger vecht. Over mogelijke aanvallen op Syrië heeft Israël nooit mededelingen gedaan.



De oorzaak van de explosies is niet officieel bekend, maar een regionale defensie-expert zegt tegen persbureau Reuters dat het gaat om raketten die vanuit Noord-Israël zijn afgevuurd. De bevelhebber van het leger geeft aan dat "het leger wraak zal nemen voor de schaamteloze aanval". Het Israëlische leger wilde vanochtend geen commentaar geven.



De militaire luchthaven van Mezzeh, op 8 kilometer ten zuidwesten van Damascus, is de hoofdzetel van de controversiële inlichtingendiensten van de Syrische luchtmacht, die op de basis ook een grote gevangenis hebben. Sana schreef op 7 december al dat de omgeving van de luchthaven getroffen werd door Israëlische raketten, die werden afgeschoten van de Syrische Golanhoogte, die wordt bezet door Israël.