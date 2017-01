Amerikaanse zender schakelt opeens over naar Russia Today

Door: Redactie

13/01/17 - 01u12 Bron: AD.nl

Russia Today logo. © RT.

De Amerikaanse televisiezender C-Span is gisteren tijdelijk overgeschakeld naar het Russische RT, Russia Today. De gewoonlijk doodsaaie zender, met rechtstreekse verslagen van politieke bijeenkomsten, zond opeens de Engelstalige versie van RT uit, een door de Russische overheid gesteunde nieuwszender.

C-Span zegt in een reactie tegen Amerikaanse media dat niet duidelijk is wat de fout veroorzaakte, maar vermoedt een technische fout in de studio. "RT is één van de netwerken die we regelmatig in de gaten houden", aldus een verklaring. Er loopt nog een onderzoek naar wat er precies gebeurd is. De zender, in handen van een stichting, zond gisteren een bijeenkomst van het Huis van Afgevaardigden uit.