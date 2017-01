Franse linkse presidentskandidaten kraken president Hollande af tijdens eerste debat

Door: redactie

De linkse kandidaten voor het Franse presidentschap hebben gisteren tijdens hun eerste televisiedebat zwaar uitgehaald naar de huidige president François Hollande. Enkel Manuel Valls, die premier was onder Hollande, deed dat niet, wat nogmaals aantoont dat er een breuk is binnen het linkse kamp.

Buiten Valls gaven de kandidaten, waarvan er vijf van de zeven deel hebben uitgemaakt van de regering van Hollande, blijk van hun frustratie en ontgoocheling in de ontslagnemende president, die minder populair is dan ooit sinds zijn verkiezing in 2012.



"Moeilijk te verdedigen", zei ex-minister van Economie Arnaud Montebourg, een voorvechter van het protectionisme die in augustus 2014 werd bedankt voor zijn diensten werd vanwege zijn hevige kritiek op Hollande. Hij verklaarde dat hij zelf voorstander is van een project dat "niet beheerd wordt op een gelaten manier", verwijzend naar de huidige president.



Benoît Hamon, die kortstondig minister van Onderwijs was in 2014, haalde een "gevoel van onvolledigheid" aan rond het beleid van Hollande. Vincet Peillon, minister van Onderwijs tussen 2012 en 2014, betreurde dan weer een "gevoel van diep onbegrip" tegenover de daden van Hollande, en stelde dat de kandidaten van links "een diepe politieke crisis" erven.