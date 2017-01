Bijna 200.000 gezinnen zonder stroom in noorden van Frankrijk

Door: redactie

13/01/17 - 01u01 Bron: Belga

Door een hevige winterstorm zitten 190.000 gezinnen in het noordelijke gedeelte van Frankrijk vanavond zonder stroom. De stroomonderbrekingen werden veroorzaakt door de hevige wind.

"De situatie gaat in de loop van de nacht nog evalueren" wanneer de storm zich geleidelijk aan in oostelijke richting beweegt, aldus distributienetbeheerder Enedis.



Meer dan duizend technici zijn op het terrein om de situatie op te lossen, "maar de interventies worden bemoeilijkt door de nog instabiele weersomstandigheden", aldus Enedis. Voor vrijdagochtend wordt versterking opgeroepen.



Ook het treinverkeer is op verschillende lijnen in het noorden en noordwesten van Frankrijk onderbroken sinds 20.00 uur, aldus de spoormaatschappij aan AFP. "We willen niet het risico nemen dat een trein in panne valt tijdens de storm."



Météo-France heeft voor vijf departement een alarmfase rood afgekondigd vanwege de hevige wind, terwijl in het noordelijke gedeelte van het land de oranje alarmfase geldt vanwege wind en ijzel.



In Dieppe, in het departement Seine-Maritime, zijn windsnelheden gemeten tot 146 kilometer per uur, op de luchthaven van Parijs-Orly zijn er windsnelheden tot 102 kilometer per uur. In scholen in verschillende regio's in her noorden van het land zijn de lessen vrijdag opgeschort.