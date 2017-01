Hongaarse cameravrouw die vluchtelingen onderuithaalde krijgt voorwaardelijke straf

Door: redactie

12/01/17 Bron: DPA

© reuters.

Een Hongaarse cameravrouw, die in de zomer van 2015 tijdens haar werk met opzet weglopende vluchtelingen onderuithaalde, heeft een voorwaardelijke straf gekregen. De rechtbank van de Zuid-Hongaarse stad Szeged zag het in haar vonnis als bewezen, dat Petra Laszlo zich had schuldig gemaakt aan verstoring van de openbare orde.