Volgende baas van Pentagon wil solidariteit met NAVO

12/01/17 - 20u36 Bron: DPA

James Mattis, de volgende Amerikaanse minister van Defensie. © photo news.

De volgende Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft de solidatiteit van de Verenigde Staten met de NAVO beklemtoond. De NAVO is de meest succesvolle militaire alliantie van de moderne geschiedenis, zei Mattis vandaag tijdens een hoorzitting in de Senaat in Washington. "Volgens mijn mening hebben landen met bondgenoten succes, landen zonder bondgenoten hebben dat niet".