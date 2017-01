Verdwaald op zee om ex-vrouw te kwellen?

Door: redactie

Een vader en z'n dochtertje van zes, die een maand lang vermist waren op zee, zijn gezond en wel opgedoken in Australië. De man wou alleen een korte zeiltrip maken, zei hij, maar de catamaran is afgedreven in ruw water,helemaal tot in Australië dus, 2000 kilometer ver. De ex van de man gelooft er niks van. De twee vechten kennelijk om het hoederecht. Het is een piepkleine zeilboot waarop Alan Langdon en zijn dochter van zes een maand lang hebben rondgedobberd op zee. Langdon en zijn dochter willen van Kawhia in Nieuw-Zeeland naar Bay of Islands zeilen, maar hun roer raakte beschadigd. Uiteindelijk belandden ze in Ulladulla in Australië. Een overtocht van 2000 kilometer. Langdon en zijn dochter stonden al die tijd als vermist opgegeven. Of het verhaal van het gebroken roer helemaal klopt, valt af te wachten. Langdon en zijn ex vechten immers al een tijd om het hoederecht over hun dochter.