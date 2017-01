Euro's vliegen in het rond en trein ontspoort door gestolen geldautomaat

Door: redactie

12/01/17 - 19u49 Bron: DPA, ANP

De politie was snel ter plaatse en verzamelde de biljetten. © ap.

In een poging geld uit een pinautomaat te krijgen, hebben criminelen het apparaat op het spoor gelegd bij het station van het Duitse Dinslaken. Een goederentrein ramde deze ochtend het gevaarte en liep uit de rails, maakt de Duitse politie bekend. De machinist en twee treinbegeleiders bleven ongedeerd.

De geldautomaat, die in het stationsgebouw van zijn verankering was getrokken, werd gekraakt door de klap waarna de euro's in het rond vlogen. © epa.

De geldautomaat, die in het stationsgebouw van zijn verankering was getrokken, werd gekraakt door de klap waarna de euro's in het rond vlogen. De politie was snel ter plaatse en verzamelde de biljetten. Volgens een woordvoerder hebben de onbekende daders niets buitgemaakt.



De goederentrein vervoerde onder meer gas en brandbare vloeistof, maar er zijn door de ontsporing geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De schade aan zowel de trein als de spoorweg waren aanzienlijk. De Duitse Spoorwegen (DB) lieten weten dat de rails over een lengte van 200 meter moeten worden vervangen en ongeveer 1700 nieuwe bielsen neergelegd. Ook het perron moet gedeeltelijk worden vernieuwd. De herstelwerkzaamheden duren tot maandagmorgen.



Het treinverkeer tussen Duisburg en Wesel raakte door het ongeval urenlang gestremd. Ook de ICE tussen Amsterdam en Frankfurt ondervond hinder. In de loop van de dag normaliseerde de dienstregeling, liet de BD 's avonds weten.