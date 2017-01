Terminale papa zocht in zijn laatste maanden het perfecte pleeggezin voor zijn zoontje

Nick Rose doorstond in de laatste maanden van zijn leven vreselijke pijnen, maar niets hield hem tegen om een pleeggezin te zoeken voor zijn vier jaar oude zoontje Logan. "Zijn zoontje was zijn leven", vertellen Nicks vrienden. "Hij hield zich zolang mogelijk sterk om voor Logan een gezin te zoeken."

Nick had al eens kanker gehad en daarbij delen van zijn tong verloren, maar negen maanden geleden kreeg de Brit opnieuw vreselijk nieuws te horen. Nadat hij een knobbeltje in zijn nek had ontdekt, wees een onderzoek uit dat Nick weer kanker had. Het bleek een erg agressieve kanker te zijn die al snel uitzaaide naar zijn longen. Bij overmaat van ramp raakte de tumor geïnfecteerd, waardoor Nick de chemotherapie moest stopzetten.

Weglachen

Logans moeder was al uit zijn leven verdwenen toen hij nog heel jong was, dus moest zijn vader een geschikt pleeggezin vinden dat voor Logan kon zorgen na zijn dood. Beste vriend Aaron Crompton stond Nick bij in zijn laatste maanden: "Alles moest wijken voor Logan", aldus Aaron. "Hij lachte al de rest gewoon weg, ook al had hij kanker."



Nick bleef lachen en grapjes maken, maar in de laatste maanden werd de pijn heviger. "Hij zag af, maar Logan was zijn leven", aldus Aaron, die samen met zijn zus een crowdfundingcampagne opzette om Nicks begrafenis te betalen.



Nick stierf dinsdag. Hij vond op tijd een mooi pleeggezin voor zijn zoontje in het Engelse Torquay. "Hij zal worden gemist", aldus Aaron.