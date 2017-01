Dapper meisje (13) lokt haar aanrander in de val

Twee politiemannen en een agente in burger pakken de man op. © priv√©.

Duitsland In de Duitse stad Wolfsburg is een dertienjarig meisje ontzettend moedig geweest. Dankzij de val die ze had opgezet, kon haar aanrander gearresteerd worden. Dat schrijft de Duitse krant Bild.

Toen het schoolmeisje op twee vriendinnen wachtte aan het station, werd ze het slachtoffer van een aanranding. Een man nam plots haar hand vast en sleurde haar mee naar een donkere hoek. "Hij hield mijn mond toe en maande me in het Engels aan om stil te zijn", verklaarde ze aan Bild. Dan probeerde hij haar te kussen en te betasten.



De tiener kon zich uit zijn greep bevrijden en nam de benen. Maar de onbekende man bleef haar volgen, dus ging ze over tot plan B. Ze smeedde een slim plan om hem in de val te lokken. Het meisje vroeg hem om de volgende dag opnieuw om 15 uur op dezelfde plaats af te spreken.



Nadat ze veilig was thuisgeraakt, lichtte de tiener haar ouders in. Zij verwittigden op hun beurt de politie. Het leidde de dag nadien tot de arrestatie van de man want hij was wel degelijk op de afspraak. Alleen trof hij niet het meisje maar wel enkele agenten aan.



Volgens de politie gaat het om een 34-jarige Algerijn.