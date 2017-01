Aandeel Fiat Chrysler crasht na geruchten over nieuw geval sjoemelsoftware

Door: redactie

12/01/17 - 17u05 Bron: Belga

© reuters.

Autoconstructeurs Ook autobouwer Fiat Chrysler gaat door de Amerikaanse milieu-autoriteit EPA beschuldigd worden van het gebruik van software waarmee dieselemissies gemanipuleerd werden bij zowat 100.000 wagens in de Verenigde Staten. Dat meldt persagentschap Reuters op gezag van bronnen. Op de New Yorkse beurs zakte het aandeel rond 17 uur Belgische tijd met 18,5 procent.

De EPA meldde eerder dat ze later op de dag met een mededeling zou komen over een grote autobouwer.



De handel in het aandeel Fiat Chrysler is stilgelegd op de beurs van Milaan, na een val met meer dan 16 procent toen de informatie over de beschuldigingen uitlekte.



De EPA zou Fiat Chrysler laten weten hebben dat software voor emissiecontrole ervoor gezorgd heeft dat de voertuigen in kwestie meer konden vervuilen dan toegestaan door de Amerikaanse wetgeving.



Fiat Chrysler wilde nog niet reageren.