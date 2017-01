Tara (35) vreesde dat haar ex haar zou doden. Niemand geloofde haar maar ze kreeg gelijk

Koen Van De Sype

12/01/17 - 17u04 Bron: nj.com, The Daily Journal

Slachtoffer Tara O'Shea-Watson. © Facebook.

Een 32-jarige man uit Cedarville in de Amerikaanse staat New Jersey is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn vrouw, van wie hij gescheiden leefde. Jeremiah Monell zou haar op 18 december op een beestachtige manier doodgestoken hebben bij haar thuis. Het was haar zoon van 12 jaar die haar vond en alarm sloeg. Een half jaar eerder had Tara O'Shea-Watson hem nog aangeklaagd omdat de man bij haar had ingebroken, maar de politie liet de aanklacht vallen.

Jeremiah Monell. © N.J. State Police. Tara had al eerder tegen vrienden gezegd dat haar man haar sloeg en dat ze bang was dat hij haar iets onherroepelijks zou aandoen. Toen hij op 26 april vorig jaar bij haar thuis in Commercial Township inbrak en haar aanviel, kreeg de man een tijdelijk omgangsverbod. Hij moest in de zomer voor de rechter komen, maar de aanklacht tegen hem werd in november geseponeerd. De reden was onduidelijk.



Vluchten

Tara maakte daarop plannen om naar familie in Tennessee te vluchten met haar twee kinderen van 12 en 4 jaar. Maar zo ver kwam het niet, want op 18 december stond Monell opnieuw voor haar deur. En deze keer zou hij haar niet meer laten gaan. Hij stak zijn ex verscheidene keren in de buik, de borst, de nek en het gezicht. Daarna ging hij ervandoor. Het was de 12-jarige zoon van Tara die haar lichaam vond. Hij rende naar de buren, die de hulpdiensten belden. Lees ook 15-jarige meisje steekt kind van zeven dood

Deze man kreeg 40 jaar cel omdat hij de verkrachter van zijn dochter vermoordde. Steeds meer mensen eisen zijn vrijlating

Brutale moord: vrouw (35) op straat doodgestoken na Spaanse avondles 911 call for murdered woman