"Geen gehuil gehoord": zes kinderen van zelfde gezin blijven achter in woningbrand

Door: redactie

12/01/17 - 17u35 Bron: CBS News

Het huis is helemaal zwartgeblakerd. © Twitter.

verenigde staten In het noordoosten van Baltimore, in de Amerikaanse staat Maryland, heeft zich deze middag, Belgische tijd, een drama voorgedaan: zes kinderen zijn achtergebleven in een woningbrand. Een vrouw, vermoedelijk de moeder, en drie andere kinderen konden worden gered, maar zijn er erg aan toe.

Toen de brandweer om 12.30 uur Belgische tijd ter plaatse kwam, 's ochtends Amerikaanse tijd, viel het vuur al niet meer te blussen. Vlammen hadden de drie verdiepingen van het huis volledig in brand gezet, brandweerlui konden de woning niet meer betreden en moesten het huis van buitenaf koelen. Dat werd gemeld door brandweercommandant Roman Clark.



"Alles stortte als een kaartenhuisje in elkaar, ook onder het puin lag nog veel ander materiaal te branden. Het heeft de bluswerken zeker niet vergemakkelijkt." Van de derde verdieping schiet niets meer over, ook de tweede verdieping is gedeeltelijk ingestort. Het vuur zou nog steeds niet onder controle zijn.



Al snel werd duidelijk dat er zich nog slachtoffers in de woning bevonden. Een moeder en twee kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd, een derde kind verkeert niet in levensgevaar, maar is wel zwaargewond. Het gezin telde nog zes andere kinderen, maar van hen is er nog geen spoor. De negen kinderen variëren in leeftijd van 8 maanden tot 11 jaar oud.



Brandweerexperten proberen met behulp van speciale apparatuur de kinderen te lokaliseren. "We proberen de kinderen op te sporen, maar hoeven er niet meer op te hopen dat ze nog in leven zullen zijn. We hebben alleszins geen gehuil meer gehoord."



De oorzaak van de brand moet nog worden onderzocht, brandweerexperten konden het gebouw nog niet betreden.