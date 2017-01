Turken gaan op de vuist in parlement

Door: redactie

In het Turkse parlement zijn meerderheid en oppositie op de vuist gegaan tijdens een debat over grondwetswijzigingen die president Erdogan meer macht geven. Het kwam tot een vechtpartij toen de regerende AKP-leden een CHP-parlementslid beletten om de stemming met haar GSM te filmen. Door de nieuwe wetgeving zou Erdogan ministers kunnen benoemen en ontslaan, het partijleiderschap opnieuw opnemen en aanblijven tot 2029. De stemming gebeurde openbaar, terwijl CHP protesteerde dat grondwetswijzigingen via anonieme stemming moeten verlopen.