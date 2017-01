Human Rights Watch: "Naoorlogs systeem mensenrechten staat op het spel"

Door: redactie

wereldrapport De verkiezing van Donald Trump tot president, na een campagne die teerde op "haat en onverdraagzaamheid", en de "stijgende invloed van politieke partijen in Europa die universele rechten verwerpen", zetten het "naoorlogse mensenrechtensysteem op het spel". Dat schrijft mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in haar wereldrapport voor 2017.

Eerste stap naar tirannie

Trump en "verschillende Europese leiders" menen dat het grote publiek mensenrechtenschending aanvaardt om jobs veilig te stellen, cultuurwijzigingen te vermijden en terreuraanslagen te voorkomen. Hij noemt onder andere uitspraken en beslissingen van de Britse premier Theresa May, de Nederlandse regering of de Hongaarse premier Viktor Orban. "Maar eigenlijk is mensenrechten negeren de eerste stap naar tirannie."



De Brexit-campagne is volgens Roth het beste voorbeeld in Europa van een populisme dat economische problemen aan migratie wijt. "In plaats van zij die vervolging, marteling en oorlog ontvluchten tot zondebok te maken, zouden regeringen moeten investeren om te helpen bij de integratie en de deelname in de maatschappij van vluchtelingen."