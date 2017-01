Winter overvalt de Britten

Door: redactie

De winter heeft nu ook Groot-Brittannië te pakken. De sneeuw kwam vandaag met bakken uit de hemel neer en de voorspellingen luiden meer van hetzelfde. Zoals eerder elders in Europa ondervond het verkeer als eerste grote hinder van de neerslag. De internationale luchthaven Heathrow bij Londen schrapte al heel snel ongeveer tachtig vluchten.

De meeste hinder ondervonden echter de Schotten, die op de hoger gelegen delen van het land 2 decimeter sneeuw maten bij een temperatuur die was gedaald tot 10 graden onder nul. De snelwegen in Schotland moesten 's ochtends tijdens het spitsuur tijdelijk dicht om sneeuwruimen mogelijk te maken. De snelweg M74, de belangrijke verkeersader die Schotland met Engeland verbindt, moest er ook tijdelijk aan geloven.



Meteorologen hebben gewaarschuwd voor meer sneeuw de komende drie dagen, die bovendien over het land wordt gejaagd door een aanwakkerende, stormachtige wind. Het winterse weer beperkt zich niet tot het vasteland. Ook Ierland en Noord-Ierland krijgen volgende dagen te maken met heel veel sneeuw.