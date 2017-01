Netanyahu noemt vredesconferentie "Palestijnse schijnvertoning"

Door: redactie

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de internationale vredesconferentie die zondag van start gaat in Parijs "een Palestijnse schijnvertoning onder leiding van Frankrijk genoemd". Dat zei hij vandaag, na afloop van een ontmoeting met de Noorse minister van Buitenlandse Zaken, Borge Brende. Noorwegen is een van de tientallen landen die zondag in Parijs samenkomen in een zoveelste poging om de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen vlot te trekken.

"Deze conferentie is een Palestijnse schijnvertoning onder leiding van Frankrijk, en heeft tot doel om nog meer anti-Israëlische posities in te nemen", aldus Netanyahu vandaag, verwijzend naar de VN-resolutie tegen de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied, die afgelopen maand werd goedgekeurd. Hij voegde nog toe dat de conferentie de vrede niet vooruit zou helpen, en benadrukte dat Israël "niet gebonden is" door de resultaten van de gesprekken.

70-tal landen en instellingen In totaal komen in Parijs zondag diplomaten van een 70-tal landen en instellingen bijeen. Bedoeling is om de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen, die al een hele tijd stilliggen, weer vlot te trekken. De zogenaamde tweestatenoplossing is voor de internationale gemeenschap de geprefereerde piste.

Trump De conferentie van zondag kan vooral voor de Palestijnen van groot belang zijn. De Amerikaanse president Donald Trump neemt vijf dagen later officieel zijn intrek in het Witte Huis. Bij de Palestijnen leeft daarom het gevoel dat zondag wel eens de laatste kans kan zijn voor de tweestatenoplossing, gelet op de "verontrustende berichten van zowel het Amerikaanse congres als de nieuwe regering", aldus Hanan Ashrawi, topfiguur binnen de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO.