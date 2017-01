Italiaan (16) pleegt samen met vriend gruwelijke bijlmoord op ouders

Door: Tomas Riemens

12/01/17 - 14u33 Bron: Corriere della Sera

Het huis waar de dubbele moord zou zijn gepleegd. © Google Maps.

De moord van een 16-jarige jongen op zijn ouders beheerst in Italië al dagen het nieuws. De tiener zou ruzie hebben gehad vanwege zijn slechte schoolprestaties. Hij besloot zijn vader en moeder op gruwelijke wijze om het leven te brengen met een bijl, waarbij hij hulp kreeg van een vriend.

De inwoners van het kleine dorpje Pontelangorino, dat in de buurt van Venetië ligt, zijn in shock. Ze kunnen nog steeds niet geloven dat de 16-jarige Riccardo zijn ouders om het leven heeft gebracht. Iedereen kende de slachtoffers, de 59-jarige Salvatore en 45-jarige Nunzia, die een restaurant hadden in het dorp.



De lichamen van het echtpaar werden dinsdagnacht gevonden in de keuken en garage van het huis waar het gezin woonde. Beiden hadden een verbrijzelde schedel en een plastic zak om hun hoofd. Italiaanse media schrijven dat Riccardo zijn ouders vermoordde met een bijl. Zijn plan was om hun lichamen te dumpen in een kanaal in de buurt. Toen hij doorkreeg dat dat niet ging lukken, zette hij een overval in scène.