Rusland haalt huiselijk geweld uit strafrecht

12/01/17 - 12u13 Bron: Politico

De indienster van het wetsvoorstel beroept zich op de "Russische traditie die is gestoeld op de autoriteit van de ouders". © thinkstock.

Gisteren keurde de Doema, het Russische parlement, een wetsvoorstel goed dat huiselijk geweld verlaagt van een wanbedrijf naar een simpele overtreding. Geweld binnen het gezin zou daardoor slechts met een boete, gemeenschapsdienst of een korte celstraf worden beteugeld. Indien het geweld meer dan twee keer in één jaar plaatsgrijpt, kan het wel nog als wanbedrijf voor de rechter komen. Het voorstel kwam van de conservatieve politica Yelena Mizulina, die ook achter de antiholebiwetgeving zat. Zij breekt een lans voor de "Russische gezinstraditie die is gestoeld op de autoriteit van de ouders".

Er waren 368 voorstemmers, één tegenstem en één onthouding. Vorig jaar haalde Rusland geweldpleging die geen lichamelijk letsel tot gevolg heeft al uit het strafrecht.



In haar toespraak voor de Doema verklaarde Mizulina: "In de traditionele Russische gezinscultuur is de relatie tussen ouders en kinderen gebaseerd op de autoriteit en de macht van de ouders. De wetten moeten die traditie ondersteunen".



"Wie zijn of haar ongehoorzaam kind slaat, riskeert nu een celstraf tot twee jaar. Maar als je buurman je kind slaat, komt hij er vanaf met een administratieve straf", tweette Mizulina. "Hoeveel gezinnen zullen de tijd van de politie verspillen terwijl de Doema de wetswijziging bespreekt? Er zijn 20 miljoen gezinnen met kinderen in de Russische Federatie. Die zijn allemaal in gevaar", voegde ze er nog aan toe.



Een petitie tegen de nieuwe wetgeving werd sinds de lancering eergisteren al door 174.000 mensen ondertekend. "Om de twaalf minuten slaat iemand in Rusland een familielid", stelt initiatiefneemster Alena Popova in haar post op Change.org.