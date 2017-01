Verkeerstunnel op steenworp van Stonehenge: "Plannen van overheid brengen deze unieke plek in gevaar"

Door: redactie

Vlak bij Stonehenge komt een nieuwe verkeerstunnel. De Britse regering heeft controversiële plannen voor de bouw goedgekeurd, tot chagrijn en zorg van tegenstanders. Zij vrezen "onherstelbare schade'', niet direct aan het prehistorische monument zelf, maar wel aan het landschap eromheen, dat volgens hen net zo waardevol is.

De tunnel is onderdeel van een groter plan om de weg A303 te verbeteren. Automobilisten en truckers kunnen daar vaak van het uitzicht op Stonehenge genieten omdat ze in de file staan.



Critici

Op zich zijn de critici niet tegen een tunnel, maar ze vinden dat die een stuk langer moet worden, zodat het landschap wordt ontzien. "We weten nog maar sinds kort dat de stenen van Stonehenge maar een onderdeel zijn. Ze staan in het hart van het belangrijkste en best bewaarde steentijdlandschap ter wereld. De plannen van de overheid brengen deze unieke plek in gevaar'', citeerde The Guardian historicus Dan Snow, die voorzitter is van de Britse Raad voor Archeologie.



Voorstanders

Voorstanders wijzen er juist op dat de weg die er nu ligt Stonehenge ontsiert en het verkeer dankzij de tunnel uit het zicht verdwijnt. "Bezoekers zullen eindelijk weer het geluid van leeuweriken horen in plaats van constante verkeersherrie'', aldus de chef van National Trust, de organisatie die het gebied rond het bouwwerk beheert. Werelderfgoedorganisatie Unesco bekeek de plannen ook en heeft geen bezwaren.