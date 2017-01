Camera toont hoe winkeluitbater gewapende dief doodschiet

Sven Van Malderen

12/01/17 - 13u09 Bron: 13wmaz.com

"Ga op de vloer liggen, anders moet ik jullie vermoorden." Veel duidelijker kan een waarschuwing niet klinken, maar toch liet Jimmy Groover zich niet van de wijs brengen. De 64-jarige winkeluitbater nam zijn eigen pistool en schoot de gewapende dief zonder pardon dood. Zijn kompaan spurtte halsoverkop naar buiten.

De camerabeelden van wapenwinkel Dixie Gun and Pawn in Mableton (Georgia) tonen hoe het gemaskerde duo op 26 december hun slag wilde slaan. Een werknemer had zijn armen al in de lucht gestoken vooraleer Groover besefte wat er aan de hand was.



Maar dan gaat het plots snel: er klinken schoten en één van de overvallers zakt onderuit. "Zij hebben eerst gevuurd, ik had geen andere keuze", doet Groover het verhaal. "Ik houd deze zaak al dertig jaar open, nooit eerder is er zoiets ernstigs gebeurd. Ik heb dit nooit gewild en ben er niet goed van, maar ik wil 's avonds ook nog naar huis kunnen gaan."



Groover handelde uit wettelijke zelfverdediging en wordt dus niet vervolgd. Of de andere overvaller intussen al gevat kon worden, is niet bekend.