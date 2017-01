Deze man kreeg 40 jaar cel omdat hij de verkrachter van zijn dochter vermoordde. Steeds meer mensen eisen zijn vrijlating

Koen Van De Sype

Hij wilde niet dat zijn dochter zou moeten getuigen in de rechtszaal over hoe ze als kind meermaals was verkracht en daarom pleitte Jay Maynor (43) in november schuldig tijdens zijn proces voor de moord op de man die haar onschuld had afgenomen. De dader was er eerder vanaf gekomen met een celstraf van vijf jaar, maar Maynor kreeg veertig jaar. En alsmaar meer mensen zijn daar niet mee akkoord.

Raymond Earl Brooks. © Cullman County Sheriff. De feiten gebeurden in de Amerikaanse staat Alabama, in juni 2014. Maynor schoot toen Raymond Earl Brooks (59) neer, de adoptiegrootvader van zijn dochter. Die had enkele jaren daarvoor bekend dat hij zijn kleindochter Julia (24) verscheidene keren had gemolesteerd toen ze tussen 4 en 8 jaar was. Hij had er in 2002 in totaal 27 maanden voor achter de tralies gezeten, maar was vervroegd vrijgelaten.



Tien jaar later brak de veer alsnog bij de vader van het meisje. Trigger was een gesprek dat de man met Julia over het misbruik had gehad. Zij vertelde dat ze er nog elke dag onder te lijden heeft. "Ik heb therapie geprobeerd, maar dat hielp weinig. Ik herbeleef het nog elke dag. Ik kan me zijn geur nog altijd herinneren alsof het gisteren gebeurde", vertelde ze na de feiten. Lees ook Cafébaas doodgeschoten: moord, 'ongeluk' of zelfverdediging?

Jay Maynor en zijn gezin, onder meer dochter Julia. Zij gaf haar anonimiteit als slachtoffer op na de uitspraak die haar vader veroordeelde tot 40 jaar cel. © Facebook.

Jay Maynor na zijn aanhouding. © Cullman County Sheriff. Maynor trok gewapend met een geweer naar het huis van Brooks en schoot onderweg nog naar een andere man in een winkel, die een korte relatie met zijn dochter had gehad en haar naar verluidt ook misbruikt had. De man kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar ook daarvoor werd Maynor veroordeeld, tot 20 jaar cel. Brooks zelf stierf in zijn voortuin door twee schoten.



Toen het moordproces van start ging, aanvaardde Maynor een schikking waarbij hij veroordeeld werd tot 40 jaar cel. Daarmee wilde hij vermijden dat zijn dochter in de rechtszaal zou moeten getuigen over het misbruik dat ze als kind had doorgemaakt. En alles zou moeten herbeleven. "Mijn vader heeft me beschermd door dat te doen", aldus Julia. "Hij is een geweldige man die me heel graag ziet. Maar door zijn celstraf zie ik nog veel meer af dan ik al doe door het misbruik. Het is ook niet eerlijk dat hij zo lang in de cel moet zitten en mijn aanrander er met 27 maanden vanaf kwam."