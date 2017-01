"Nederlander verliest 16.000 euro in trein"

Door: redactie

12/01/17 - 11u01 Bron: Hart van Nederland - AD.nl

© anp.

Een man is gistermiddag 16.000 euro verloren in de trein bij de Nederlandse stad Amersfoort.

De man, die anoniem wil blijven, was in slaap gevallen in de trein van Rotterdam naar Amersfoort, vertelt zijn vriendin Mariska Berendsen aan nieuwssite Hart van Nederland. Hij schrok wakker toen hij moest overstappen en vergat zijn tas met geld.



Hij had zojuist zijn Audi verkocht in Rotterdam. Zijn vriendin weet niet waarom de auto contant betaald is. "Ik zei nog zo tegen hem dat het geen goed idee was. Ik heb hem heel de dag gewaarschuwd", zegt een radeloze Berendsen.



Het koppel heeft aangifte gedaan bij de politie en contact gezocht met de Nederlandse Spoorwegen (NS), meldt Hart van Nederland. De politie Midden-Nederland noch de NS zeggen echter een melding te hebben gekregen.