Tweelingzusjes zien elkaar voor het eerst nadat ze als baby's van elkaar waren gescheiden

Audrey en Gracie zien elkaar voor het eerst. © videostill.

video Ze werden in China geboren en als baby's door twee verschillende Amerikaanse gezinnen geadopteerd. Toen Jennifer Doering, de mama van Audrey, 10 jaar later ontdekte dat haar dochtertje een tweelingzus had, stelde ze alles in het werk om haar te vinden voor een reünie. Nu was dat emotionele moment gekomen.

Afgelopen kerst wilde Jennifer Doering uit de Amerikaanse staat Wisconsin een betekenisvol cadeau schenken aan haar dochter Audrey. Dus probeerde ze meer te weten te komen over haar afkomst. Via een Chinese website gespecialiseerd in adoptiezaken verkreeg ze een babyfoto van haar dochter. Maar Jennifer was in shock want er bleken twee gelijkaardige kindjes op de schoot van een Chinese vrouw te zitten.



Via fora over adoptie kwamen Jennifer en haar man Tom erachter dat de familie Rainsberry uit de staat Washington het tweelingzusje van Audrey had geadopteerd. Zowel Audrey als Gracie hadden als baby dezelfde hartproblemen en zaten vroeger in hetzelfde weeshuis in Jiangxi in Centraal-China. De bewuste babyfoto van de meisjes waarmee alles begon © Facebook.