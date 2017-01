Meisje (12) pleegt zelfmoord op Facebook Live nadat ze "misbruikt werd door familielid"

Sven Van Malderen

12/01/17 - 11u01 Bron: Fox5

Katelyn Nicole Davis. © Kos.

Een twaalfjarig meisje uit Cedartown (Georgia) heeft haar zelfmoord live uitgezonden via Facebook. Katelyn Nicole Davis zag geen andere uitweg meer nadat een familielid haar seksueel misbruikt had. Het filmpje doet nu de ronde op internet, de politie staat naar eigen zeggen machteloos om het offline te halen.

Het drama vond op 30 december plaats. Agenten hadden zich die avond nog naar haar huis gehaast, maar kwamen te laat.



Het filmpje werd van haar Facebookpagina gehaald, maar de beelden blijven helaas circuleren. Meteen na haar dood werd de lokale politie overstelpt met telefoontjes van ongeruste burgers die lieten weten dat de video op bepaalde sites terug te vinden was.



"Ook wij willen natuurlijk dat die beelden niet meer te zien zijn", aldus politiechef Kenny Dodd. "We hebben enkele sitebeheerders gecontacteerd met de vraag om ze offline te halen, maar wettelijk zijn ze daar niet toe verplicht. Een beetje gezond boerenverstand volstaat volgens mij nochtans om tot dat besef te komen."



Volgens de lokale nieuwssite Coosa Valley News had Davis op 27 december in haar blog geschreven dat ze seksueel misbruikt geweest is door een familielid. Hij zou haar daarbij ook geslagen hebben met een broeksriem. "Hij probeerde mij te verkrachten", klonk het. "Ik zei dat hij zich niet zo pervers mocht gedragen in het bijzijn van mijn jongere broers en zussen. Hij antwoordde dat ik maar zelfmoord moest plegen."



In een tweede post liet 'Dolly' -zoals ze zichzelf op sociale media noemde- weten dat ze depressief was. Ze vroeg aan haar volgers of zij geen oplossingen kenden en bracht ook verschillende methodes om zelfmoord te plegen ter sprake.



Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813