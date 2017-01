Het excuus van deze moeder (42) toen ze betrapt werd op een avontuurtje in haar wagen is goddelijk

Koen Van De Sype

Het was een koude avond in januari vorig jaar toen agenten uit het Britse Whitley Bay op een heen en weer bewegende wagen toe stapten. Toen ze naar binnen keken zagen ze een vrouw snel haar ondergoed optrekken, terwijl een man naar buiten sprong en zijn broek dichtdeed. "Het is niet wat het lijkt", klonk het meteen bij de dame. "Ik zocht mijn muts en handschoenen aan de voeten van mijn passagier." Resultaat: een proces voor openbare zedenschennis.

De agenten mochten deze week hun uitleg doen in de rechtszaal. De hoofdrolspelers in de zaak bleken de 42-jarige Hayley Affleck, een moeder uit Wallsend die werkt voor de Nationale Gezondheidsdienst, en Alan Gartside, een getrouwde vader uit North Yorkshire.



"We waren op de avond van 21 januari vorig jaar op patrouille, toen we rond middernacht de Peugeot in de gaten kregen", vertellen agenten Helen Bell en Jenny Carr. "We zagen de twee vooraan in de wagen zitten, met het passagiersportier vooraan open."



Ontdaan

"Ik vroeg ontdaan aan mijn collega: 'hebben ze seks?'", aldus Carr. "Ik geloofde mijn ogen niet. Er was jammer genoeg niet naast te kijken want de binnenverlichting van de wagen was aan."

