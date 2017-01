"Trump vulde zaal met juichende en klappende medewerkers"

Bewerkt door: LB

12/01/17 - Politico

Toen Donald Trump twintig maanden geleden de pers samenriep om aan te kondigen dat hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap, vulde hij de lobby van de Trump Tower naar verluidt met betaalde acteurs om hem toe te juichen. Gisteren, toen de verkozen president honderden reporters van over de hele wereld in dezelfde lobby toesprak, posteerde hij betaalde medewerkers die juichten en applaudisseerden toen hij reporters 'vals nieuws' in de schoenen schoof. Dat stelt Politico.

Op die manier reageerde Trump op het buitengewone bericht dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten zowel Trump als president Barack Obama op de hoogte brachten van 'ongeverifieerde' aantijgingen als zou Rusland belastende informatie over Trump hebben, onder meer over een pervers incident in een hotel in Moskou.



Bolwassing media

Met drie van zijn volwassen kinderen, zijn toekomstige vice-president Mike Pence en stafmedewerkers op de flanken van het podium, boog Trump de verwachte stortvloed aan vragen over zijn banden met Rusland om tot een bolwassing van de media waarvan de vertegenwoordigers op de eerste zeven stoelenrijen zaten.



Achterin de zaal juichten de betaalde medewerkers van Trump. Die zette al snel de aanval in. "Persconferenties, ik ben ermee vertrouwd", zei hij, hoewel hij al ruim een half jaar geen persconferentie meer gaf en sinds de verkiezingen vooral op Twitter zichtbaar was.



Die afwezigheid was niet zijn fout maar die de de media zelf, stelde hij. "We zijn ermee gestopt omdat we nogal veel fout nieuws krijgen", zei hij. Buzzfeed, de website die het ongeverifieerde dossier met aantijgingen tegen hem publiceerde, noemde hij "een hoop vuilnis".



"Jij bent fake news"

'Vals nieuws' werd het terugkerende thema tijdens de persconferentie. Trump verbood CNN-reporter Jim Acosta een vraag te stellen. "Je krijgt geen vraag, jij bent 'fake news'", sneerde Trump. CNN bracht gisteren het verhaal over briefings van de Amerikaanse veiligheidsdiensten waaruit bleek dat Rusland in staat zou zijn Trump te chanteren. De medewerkers van Trump, die Politico zijn 'Grieks koor' noemt, juichten.



"Denken jullie nu echt dat Hillary strenger zou zijn voor Poetin dan ik?", vroeg Trump nog. "Nee", riepen zijn medewerkers als antwoord op de retorische vraag. Ze juichten opnieuw toen Trump sarcastisch antwoordde op de vraag of hij van plan was zijn belastingaangifte openbaar te maken. "Jeetje", antwoordde Trump, "die vraag heb ik nog niet gehoord. Enkel reporters zijn geïnteresseerd in mijn belastingaangifte, ik werd president".



Inmiddels verklaarde Buzzfeed-CEO Jonah Peretti dat hij achter de beslissing van hoofdredacteur Ben Smith staat om het ongeverifieerde 35 pagina's tellende dossier te publiceren waaruit zou blijken dat Russische inlichtingendiensten in het bezit zijn van belastende persoonlijke informatie over Trump.