Pools parlement houdt korte zitting tijdens blokkade

12/01/17 - 03u30 Bron: Belga

Demonstranten zwaaien met de Poolse en Europese vlag tijdens protesten aan het Poolse parlement. © reuters.

Het Poolse parlement is gisterenavond voor het eerst samengekomen na het winterreces, hoewel de oppositieleden de parlementszaal blokkeerden. De sessie werd echter vrij snel beëindigd en uitgesteld naar vandaag.

De oppositie van het Burgerplatform wilde de heropening van het parement na de kerst- en nieuwjaarsvakantie verhinderen, en zei haar bezetting te zullen voortzetten als hun eis voor een nieuwe stemming niet wordt ingewilligd.



De parlementsleden van de oppositie bezetten sinds 17 december het Lagerhuis van het Poolse parlement, aanvankelijk uit protest tegen de plannen van de conservatieve regering om de toegang van de media tot het parlement te beperken.



Apart mediacentrum

De partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) van de huidige premier Beata Szydlo, wilde journalisten in een apart mediacentrum onderbrengen en hen dus niet langer toelaten in de Sjem (het parlement). Na weken van protest werden de plannen midden december op de lange baan geschoven.



Het protest is nu vooral gericht op de begroting voor 2017, die volgens hen onwettelijk is. Die werd vanwege de bezetting goedgekeurd in een bijzaaltje van het parlement, in afwezigheid van de oppositie. Zij eist nu een nieuwe stemming.



Illegaal

PiS-leider Jaroslaw Kaczynski (de tweelingbroer van in 2010 verongelukte president Lech Kaczynski) ontkent dat de begroting illegaal is, en beschuldigt de oppositie ervan "de democratie te bestrijden".



De gesprekken tussen PiS en de parlementsleden van de oppositie hebben nog geen doorbraak opgeleverd, en de oppositie heeft gezegd dat er nieuwe protesten verwacht worden. Woensdagavond verzamelden demonstranten voor het parlement.