President Mexico: "Uiteraard betalen wij niet voor Trumps muur"

Linksvoor de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto met zijn Buitenlandminister Luis Videgaray.

Mexico zal "uiteraard niet betalen" voor de muur die de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump wil bouwen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. Dat heeft de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto verklaard na de persconferentie van Trump van gisteren, waarin die laatste stelde dat Mexico voor de muur zou betalen, mogelijk door de kost later terug te betalen. De Mexicaanse president benadrukte wel dat hij wil werken aan een "goede relatie" met de Verenigde Staten.

"Het is evident dat we bepaalde meningsverschillen hebben met de volgende Amerikaanse overheid, zoals over de bouw van een muur, waarvoor Mexico uiteraard niet zal betalen", aldus Peña Nieto tijdens een bijeenkomst met Mexicaanse diplomaten. Trump zei tijdens zijn langverwachte persconferentie dat Mexico de muur op termijn zal financieren. "We zijn hierover in onderhandeling met Mexico. Ik zou nog anderhalf jaar kunnen wachten tot de onderhandelingen met Mexico afgerond zijn, maar ik wil niet wachten", klonk het.



Deportatie

Trump kondigde bovendien al vroeg in zijn campagne aan dat hij 1 miljoen illegale Mexicaanse migranten wil deporteren, de VS wil terugtrekken uit het Transatlantisch handelsakkoord (TPP) en dat hij de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA), waartoe ook Mexico en Canada behoren, wil heronderhandelen. Gisteren beschuldigde Trump Mexico er nog van te "profiteren" van de VS. Tijdens zijn persconferentie stelde hij wel dat hij houdt van de Mexicanen. "Ze zijn zo vriendelijk", klonk het.



Uitdaging

Peña Nieto noemde de relatie met de VS voor de komende jaren een "uitdaging" en verklaarde dat hij die uitdaging zal aangaan door middel van dialoog en diplomatie. "Alle onderwerpen die deel uitmaken van onze bilaterale betrekkingen liggen op de tafel", zei hij. "We zullen op geen enkel moment zaken accepteren die ingaan tegen onze waardigheid als land en als Mexicaanse bevolking."



Beschermen

Volgens de president zijn de bescherming van Mexicaanse burgers in de VS en de Mexicaanse nationale soevereiniteit en belangen "niet onderhandelbaar". Mexico zal op zoek gaan naar akkoorden die zekerheid bieden voor investeringen en handel met Canada en de VS. "We gaan werken aan een goede relatie met de VS en hun president", zei hij. "Een relatie die goed is voor Mexico en de Mexicanen."