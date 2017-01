Spaanse politie arresteert 61 leden van Georgische inbrekersbende

Door: redactie

De Spaanse politie heeft 61 vermoedelijke leden van een Georgische inbrekersbende gearresteerd. Dat meldt de Europese politiedienst Europol die de operatie coördineerde.

Bij 26 huiszoekingen werden er 33.000 euro cash geld, acht voertuigen, 7.100 pakjes tabak en een hele boel gestolen juwelen in beslag genomen, aldus Europol in een verklaring. De in Den Haag gevestigde politiedienst geeft ook mee dat de personen die gearresteerd werden georganiseerd waren in negen criminele cellen in Madrid. Ze stonden ook in contact met andere cellen, vooral in Sevilla, Barcelona en Bilbao.



Legale job

Van de gearresteerden waren er vijf verantwoordelijk voor de logistiek, het toezicht op de criminele cellen en het verschaffen van informatie aan de leiders van de organisatie. Sommige van die leiders hadden een legale job in Spanje, aldus Europol.



In november arresteerde de Spaanse politie 45 personen voor gelijkaardige feiten. Ze werden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, diefstal en inbraak, het witwassen van geld en valsheid in geschrifte.